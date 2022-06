Lewica rusza w wakacyjny objazd po Polsce

W najbliższych tygodniach Lewica ma w planie odwiedzić stu polskich powiatów. Hasłem towarzyszącym akcji są słowa "Bezpieczna Polska".

– PiS by chciał, by temat rodziny był zagwarantowany tylko dla PiS. A my chcemy rozmawiać o rodzinie. Tylko inaczej. O wakacjach, żłobkach, mieszkaniach, sprawach osób starszych, opiece zdrowotnej. Rodzina, panie Jarosławie Kaczyński to nie ideologia. My uważamy, że rodzina to ludzie – mówił podczas inauguracji objazdu jeden z liderów Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Z kolei europoseł Robert Biedroń podkreślał, że to w Polsce powiatowej "bije serce Polski": – Z Sejmu nie zawsze to widać. Nie zawsze politycy, którzy obracając się w wielkiej polityce znajdują czas, by spotkać się z polską powiatową. Do tych 100 powiatów jedziemy z dobrymi pomysłami. My wiemy, że Polska musi stać dobrymi usługami publicznymi.

Lewica chce mówić o swoich pomysłach m.in. na program mieszkaniowy, drugą waloryzację emerytur, edukację czy płace w sferze budżetowej – opisuje "Rzeczpospolita".

Lewica chce walczyć o wszystkich

– Polska musi być bezpieczna. To oczywiste w tym trudnym czasie. Ale bezpieczeństwo to nie tylko trwałe sojusze i mocne wojsko. Polska nie będzie bezpieczna tak długo, jak długo nie będzie bezpieczna Lewica upomina się o los wszystkich rodzin. Wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci. Każda zasługuje na bezpieczeństwo i prawo do szczęśliwego życia. Dla prawicy rodzina to narzędzie politycznej walki, wykluczania i siania nienawiści. Dla Lewicy rodzina to ludzie tacy, jak są – z krwi i kości. Z dużych miast i z małych miasteczek – przekonuje poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pierwsze spotkania z Polakami już się odbyły. W czwartek działacze Lewicy odwiedzili Konin oraz Gniezno.

