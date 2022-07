Posłanka PiS o tanich wakacjach. "Kanapka z kawiorem smakuje wybornie"

Po zachętach prezydenta Andrzeja Dudy do "zaciskania pasa" oraz środowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego ws. ocieplania domów przez zimą, tym razem posłanka PiS Małgorzata Gosiewska postanowiła doradzić Polakom.

Kanapki z kawiorem pod namiotem

W rozmowie z tabloidem "Super Express", wicemarszałek Sejmu promowała – w ramach oszczędności – wyjazdy pod namiot. – Nie szaleję z wydatkami. A kupno namiotu i wyjazd do lasu to najtańsza forma wypoczynku. Każdego na to stać! – tłumaczy polityk.

– Uciekam w odludne miejsca. Urlop z rodziną i wnukami na łonie polskiej natury to są najlepsze wakacje. Trochę morza, trochę lasu, trochę nocowania pod namiotem – zdradza Gosiewska, relacjonując swoje plany na wakacje. Polityk na łamach "SE" przypomina także, że w momencie tak napiętej sytuacji międzynarodowej "trzeba celebrować każdą chwilę, jaką możemy spędzić z najbliższymi".

Jak jednak szybko wychwycili internauci i czytelnicy, w promocję oszczędnego sposobu na wakacje wdarł się pewien niepasujący szczegół. Otóż opisując "leśne" wakacje, Gosiewska – na jednym ze zdjęć opublikowanych przy tekście – chwali jedzone pod namiotem kanapki z kawiorem.

Opis fotografii brzmi: "Kanapka z kawiorem smakuje wybornie".

PiS kontra drożyzna

W rozmowie z serwisem gazeta.pl politolog prof. Rafał Chwedoruk odniósł się do ostatnich wypowiedzi polityków obozu władzy dotyczących drożyzny.

– Coś jest na rzeczy z tymi wypowiedziami, a szerzej patrząc, także z procesami decyzyjnymi. Od pewnego czasu obserwujemy posunięcia, które wręcz zdają się sugerować, że PiS chce stracić władzę – zaostrzanie prawa dotyczącego przerywania ciąży w sytuacji, gdy i tak ma przeciwko sobie większość młodych wyborców albo pomysł na budowę Pałacu Saskiego, gdy gwałtownie rośnie zadłużenie państwa. To tylko przykłady, które świadczą o tym, że po raz pierwszy od 2015 roku chwieją się filary sprawowanej przez PiS władzy, a kakofonia w wypowiedziach polityków jest tego potwierdzeniem – tłumaczył politolog z UW.

