Premier: Postarajcie się ocieplić swoje domy przed sezonem grzewczym

Szef rządu ogłosił zmiany w programie "Czyste powietrze". Chodzi o tzw. "Czyste powietrze Plus", które ruszy w najbliższy piątek i pozwoli prefinansować inwestycje w termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Nowa odsłona programu pozwoli zaliczkować inwestycję przed jej fizycznym wykonaniem w wysokości do 50 proc. dostępnej dotacji. Mateusz Morawiecki dodał, że pozostała część dotacji ma być wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. Dotacje mogą sięgnąć do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia, nawet do 79 tys. zł.

Apel premiera do Polaków

– A więc jeszcze poprawiamy warunki programu. Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym – zaapelował szef rządu. Ocenił, że ocieplenie budynku, instalacja pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych generuje oszczędności, które są bardzo zauważalne w budżecie domowym.

Premier przekonywał, że ocieplenie budynku, instalacja pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych generuje oszczędności, które są bardzo zauważalne w budżecie domowym. To także działanie ekologiczne.

"Przed nami trudna zima"

– To na pewno będzie trudna jesień, będzie trudna zima – Putin się o to postarał. Cała Europa dzisiaj zdała sobie z tego sprawę, a Niemcy i Austriacy zdali sobie podwójnie sprawę, jak błędną politykę prowadzili przez lata – uzależnienia się od Rosji. My się uniezależniliśmy od Rosji, ale niestety, wysokie ceny surowców dotykają także nas – wskazał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przyznał, iż zmiany klimatyczne są potężnym wyzwaniem. Jednak "przecież to nie zwykła polska rodzina ma ponosić koszty klimatu". – Winni tutaj są ci, którzy przez poprzednie 100-150 lat, w procesie industrializacji, wielkich emisji, budowali w ten sposób swoją gospodarkę (…). Właśnie dlatego to wielkie koncerny, wielkie państwa, najbogatsze, powinny najwięcej włożyć ze swojej strony – uważa premier.

