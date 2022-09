Od soboty zmiany dla kierowców. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy

Najbliższe zmiany będą dotyczyły kierowców, którzy ponownie złamią prawo. To bowiem za drogową "recydywę" będą groziły podwójne stawki mandatów oraz zwiększona liczba punktów karnych. Wchodzące od soboty 17 września zmiany to kolejny pakiet reform przepisów drogowych wprowadzonych wraz z początkiem tego roku.

Wyższe mandaty, więcej punktów karnych

W przypadku ponownego złamana przepisów ruchu drogowego, kierowca otrzyma podwójną stawkę mandatu. I tak, jeśli kierujący pojazdem przekroczy prędkość o od 31 do 40 km/h to w przypadku "recydywy" zapłaci 1600 zł kary. Dla osób, które popełnią to wykroczenie po raz pierwszy stawka wynosi 800 złotych.

Jeśli kierowca będzie jechał z prędkością przekraczają o 70 km/h dopuszczalny limit to w przypadku ponownego złapania zapłaci mandat w wysokości 5 tys. złotych.

Zmiany będą dotyczyły również maksymalnej liczby punktów karnych, jakie policjant może nałożyć na kierującego pojazdem. Od soboty będzie to aż 15 punktów za jedno wykroczenie. Warto przypomnieć, że pułap od którego traci się prawo jazdy to 24 punkty karne (20 punktów dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok).

Zmiany w prawie

Wyższe mandaty to element zmian w prawie, jakie w zeszłym roku zaproponował rząd, aby poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach.

Nowelizacja zakłada m.in. areszt lub grzywnę minimum 2,5 tys. złotych za jazdę po pijanemu. Z kolei za złamanie zakazu omijania zamkniętych zapór kolejowych przewiduje karę 2 tys. Dotkliwiej karane mają być również przewinienia dotyczące osób pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będzie grozić sankcja w wysokości 1,5 tys. zł.

Ustawa przewiduje też sześciokrotne zwiększenie grzywny (do 30 tys. zł) za łamanie przepisów drogowych i od 1,5 do 5 tys. zł mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/godz. Jeżeli zaś w ciągu dwóch lat od pierwszego zdarzenia osoba karana ponownie dokonałaby czynu zabronionego w tym zakresie (czyli w formule recydywy) kara sięgnęłaby od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

