Media: Pijany poseł PiS znaleziony na przystanku. Trafił do izby wytrzeźwień

Nad ranem służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Ledóchowskiej i Branickiego na Wilanowie. Na miejsce skierowana została karetka pogotowia.

– Medycy nie stwierdzili urazów ani innych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pacjent był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z procedurami został przekazany patrolowi straży miejskiej, który przetransportował go do izby wytrzeźwień – ustalił reporter TVN24. Mężczyzna miał mieć ponad dwa promile alkoholu.

Słona cena za noc w "wytrzeźwiałce"

Straż miejska potwierdza, że w nocy patrol podejmował taką interwencję pod wskazanym adresem. "Sygnał, że mężczyzną przewiezionym na Kolską jest poseł Przemysław Czarnecki (PiS). Tę informację udało nam się potwierdzić w kilku niezależnych źródłach" – podaje serwis TVN Warszawa. Biuro posła Czarneckiego nie odpowiedziało na razie na pytanie wysłane przez redakcję.

Portal przypomina, że jednorazowy pobyt w warszawskiej izbie wytrzeźwień kosztuje 343 złote. Osoba przewieziona na Kolską może opuścić placówkę dopiero, gdy całkowicie wytrzeźwieje.

Kim jest Przemysław Czarnecki?

Poseł PiS Przemysław Czarnecki jest synem europosła tej formacji, Ryszarda Czarneckiego. Zaczynał swoją przygodę z polityką jako analityk ds. bezpieczeństwa i w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2010 i 2011 bezskutecznie kandydował najpierw do rady miejskiej we Wrocławiu, później do Sejmu z okręgu wrocławskiego.

W 2014 roku udało mu się zdobyć mandat poselski. W kolejnych wyborach w 2015 i 2019 roku uzyskał reelekcję. Pełni m.in. funkcję wiceszefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Należy też do komisji obrony narodowej oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Na początku 2020 roku zrzekł się immunitetu poselskiego w związku z oskarżeniem o uszkodzenie ciała.