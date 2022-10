Wpis Budki z okazji Halloween. "Kurator Nowak i jej pryncypał Czarnek"

Przypadające 31 października Halloween, podobnie jako Uroczystość Wszystkich Świętych, "dotyka" niejako tematu śmierci. Jednak oba święta odnoszą się do śmierci w zupełnie inny sposób. Podczas gdy uroczystość obchodzona 1 listopada napawa nadzieją i daje światło, Halloween straszy i przestawia ją jako upiora, kościotrupa czy wampira.

Budka o Halloween. Wspomniał o kurator Nowak

Przy okazji "zabawy" w Halloween, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej Borys Budka opublikował w mediach społecznościowych wpis, ze zdjęciem dwóch osób w przebraniach.

"Ze szczególnymi pozdrowieniami dla kurator Barbary Nowak i jej pryncypała Przemysława Czarnka" – napisał polityk, który prawdopodobnie jest jedną z osób na zdjęciu.

"PS Wpadajcie, dostaniecie po cukierku, bo psikusów – delikatnie mówiąc – to już za dużo narobiliście polskiej oświacie…" – dodał Budka.

Oznaczenie małopolskiej kurator to prawdopodobnie nawiązanie do wpisu Nowak na temat uroczystości Wszystkich Świętych oraz Halloween. W niedzielę kurator zabrała bowiem głos w tej sprawie.

Wpis Nowak i burza w sieci

"Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice" – podkreśliła Nowak we wpisie na Twitterze.

"Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola, jest nam dana od Boga" – dodaje małopolska kurator.

Wpis Nowak nie spodobał się politykom opozycji. "Teraz ta Pani ma zadecydować wg #lexCzarnek 2.0, czy na wniosek rodziców, dzieci mogą mieć w szkole zajęcia z WWF o ekologii" – oburzyła się posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

"Pytacie co złego w #LexCzarnek – otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie że nadal jest kuratorem" – napisała natomiast poseł Lewicy Barbara Nowacka.

