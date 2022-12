Krzysztof F. skazany za pedofilię. To aktywista LGBT, startował z list PO

Krzysztof F. został skazany za pedofilię, nakłanianie dzieci do spożywana narkotyków i posiadanie znacznych ilości substancji odurzających. Mężczyzna skrzywdził trzynastoletniego chłopca oraz szesnastoletnią dziewczynkę – dzieci polskiej parlamentarzystki.

Do tragicznych wydarzeń doszło w sierpniu 2020 roku. - Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skazał Krzysztofa F. za doprowadzenie małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej oraz udzielanie małoletniemu i innej małoletniej substancji odurzających, również za posiadanie tych substancji – przekazał w rozmowie z Radiem Szczecin sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W mieszkaniu pedofila znaleziono 339 gramów marihuany. Policja ustaliła, że mężczyzna podał nielegalne substancje szesnastolatce. Wiadomo że próbował podać je również chłopcu, ale brak jest dowodów, aby trzynastolatek korzystał z używek.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wymierzył karę łączną 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Aktywista LGBT, startował z list PO

Przez ponad 20 lat mężczyzna pracował w Urzędzie Marszałkowskim. "Pedofil przez lata zajmował się profilaktyką uzależnień u dzieci i osób dorosłych. Był wojewódzkim ekspertem do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Marszałek Olgierd Geblewicz powołał go następnie na pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów uzależnień" – czytamy na stronie Radia Szczecin.

Politycznie Krzysztof F. był związany z Platformą Obywatelską. W przeszłości wspierał kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego i był między jego mężem zaufania w wyborach.

Z list PO startował do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku. Kampanię prowadził wówczas pod hasłem "Dobro powraca".

F. jest działaczem LGBT, z partnerem prowadzi restaurację w Szczecinie. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Równość na Fali (początkowo Kampania Przeciw Homofobii Szczecin). Organizacja jest dotowana przez marszałka Olgierda Geblewicza.

