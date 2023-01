Myśli znad żelazka

Teoretycznie bym mogła, bo w okolicy, gdzie mieszkam, nie zauważyłam żadnego magla. To dziś usługa równie archaiczna jak kowal. Czy ktoś podkuwa konie? Czy ktoś w ogóle wie, co to magiel? Kiedyś był na każdym rogu ulicy: pełne pary pomieszczenie, w nim spocone kobiety przeciągające płachty prześcieradeł między długimi wałkami. Zanosiło się bieliznę owiniętą w szare płótno zwane maglownikiem i odbierało pościel i obrusy gładkie jak stal, w objętości mniejszej o połowę.