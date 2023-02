Biden przemówi w Arkadach Kubickiego. Miejsce wybrano nieprzypadkowo

Przed godz. 13 prezydent Andrzej Duda powitał oficjalnie Joe Bidena na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Mocno oczekiwanym elementem wizyty Joe Bidena w Polsce będzie przemówienie wygłoszone we wtorek o godz. 17.30 (wejście od godz. 14) w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, jednak obowiązywały zgłoszenia mailowe. Przemówienie będzie transmitowane przez media publiczne.

– Prezydent USA przyjeżdża do Polski także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem dla polskiego prezydenta, rządu i społeczeństwa za to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom – podkreślał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Historia i teraźniejszość

Dlaczego na miejsce przemówienia wybrano właśnie Arkady Kubickiego? – Miejsce to znajduje się w centrum Warszawy. To na Zamku Królewskim odbywały się najważniejsze wydarzenia – podkreślił Tomasz Drapała, kustosz działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie w rozmowie z RMF FM.

– To tutaj od początku XVII wieku przebywali królowie, tu działa się historia, tu podejmowano najważniejsze decyzje, a teraz w tym właśnie miejscu przemówienie wygłosi prezydent Stanów Zjednoczonych – wskazał Drapała.

Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległo ponad 85 procent zabytkowego centrum Warszawy, doszczętnie zniszczono cały zamek. Arkady Kubickiego były jednym z niewielu ocalałych obiektów.

Z kolei ambasador USA w Polsce mówi tak: – Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą.

Od kilku dni Arkady są szykowane na przybycie Joe Bidena. Fasadę Zamku Królewskiego ozdobiono flagami Polski, USA oraz Ukrainy.

Drugi dzień wizyty

W środę 22 lutego prezydent USA weźmie również udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Na godz. 14.10 zaplanowane jest powitanie gości przez prezydentów Polski, Rumunii oraz Słowacji. O godz. 14.40 odbędzie się sesja plenarna prezydentów B9. Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja. Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

W środę Joe Biden ma się także spotkać z pracownikami ambasady USA w Warszawie.

