Nowy sondaż. Dobre wiadomości dla Tuska

O "Celi Plus" były premier Donald Tusk mówił pod koniec lutego, podczas programu "Fakty po faktach". Polityk odniósł się wówczas do wypowiedzi ministra edukacji i nauki nt. "Willi Plus". – Czarnek powiedział, że "Willa Plus" to świetnie przeprowadzony program. Absolutnie dobrze przygotowany. Morawiecki powiedział, że za to panu ministrowi Czarnkowi należy się medal – mówił Tusk.

– Ośmiornica, innego słowa tutaj nie znajduję. Wszędzie jest szwagier, znajomy siostry, mąż, narzeczona. Wszystko, co ich łączy to PiS, nadzwyczajna pazerność na pieniądze, gigantyczne awanse, nieuzasadnione dotacje – kontynuował lider PO.

– Pan minister Czarnek mówi, że "Willa Plus" to świetnie przygotowany program. A ja chcę powiedzieć, że "Cela Plus" będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa – powiedział gość TVN24.

Wspomniany przez szef MEiN program, w ramach którego resort przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na zakupy budynków w dogodnych lokalizacjach. Po 15 latach nieruchomości będą mogły zostać uwłaszczone. Opozycja zarzucała, że dofinansowania przyznano organizacjom kojarzonym z obecną władzą, a to, jak przeprowadzono konkurs, budzi wiele wątpliwości proceduralnych. W związku z programem, złożono wniosek o odwołanie Przemysława Czarnka ze stanowiska.

Polacy zadowoleni ze słów Tuska

W badaniu SW Research dla rp.pl Polaków zapytano jak oceniają słowa byłego premiera.

W odpowiedzi na pytanie: "Jak ocenia Pani/Pan słowa Donalda Tuska o programie »Cela plus« czyli pociągnięciu do odpowiedzialności osób, które za rządów PiS »zbudowały system dojenia państwa«?", prawie połowa badanych wyraziła poparcie dla Tuska.

47,1 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "Pozytywnie", a 26,9 proc. "negatywnie". 26 proc. badanych wybrało odpowiedź "Nie mam zdania".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28 lutego - 1 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

