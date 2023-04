Zniszczono "Okno życia". "Musiało zostać wyłączone z użytku"

Uszkodzone zostało specjalne łóżeczko, w którym zostawiane jest dziecko. – Oprócz tego do okna zostało wrzuconych wiele odpadów. To spowodowało, że miejsce musiało zostać wyłączone z użytku. Poza tym nie jest ono monitorowane ze względu na zachowanie anonimowości – mówi ks. prałat Wojciech Przybyła.

Ks. Przybyła o działaniach wandali: To nas nie zniechęca

Miejsce, w którym bez żadnych konsekwencji można dyskretnie zostawić noworodka, było inicjatywą Ośrodka Adopcyjnego Caritas Diecezji Bydgoskiej, któremu patronuje święty Jan Paweł II. Od chwili jego powstania, czyli od 2009 roku, ocalone zostały aż cztery życia. – Szybkie działania naprawcze sprawiły, że okno ponownie funkcjonuje – dodał dyrektor diecezjalnej Caritas.

Nie było to pierwsze tego typu zdarzenie. – To nas nie zniechęca, a ratowanie ludzkiego życia zawsze będzie dla nas sprawą priorytetową – podkreślił ks. prałat Wojciech Przybyła.

W mieście istnieje jeszcze drugie „Okno życia” przy ul Łowickiej 68, otwarte w 2019 roku.

Okna życia w Polsce

Okno Życia jest alternatywą dla matek (rodziców), które nie mogą wychować swego dziecka, urodziły je w tajemnicy przed rodziną i bliskimi, nie mają warunków, nie czują się na siłach lub po prostu nie są gotowe na takie wyzwanie. Warto podkreślić, że pozostawienie dziecka w Oknie Życia nie jest porzuceniem.

Matki pozostawiające dziecko w oknie życia nie są poszukiwane, a maleństwo po badaniach w szpitalu kierowane jest do rodziny zastępczej, następnie do adopcji. Należy również przypomnieć, że proces adopcji dokonuje się 60 dni po pozostawieniu dziecka w Oknie Życia. Jest to czas, w którym można jeszcze przemyśleć swoją decyzję. Dziecko w Oknie Życia jest bezpieczne i znajduje się pod opieką służb medycznych.

Pierwsze Okno Życia otwarto w Legnicy 25 marca 2010 r. przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez legnicką Caritas.

