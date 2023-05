Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej z prestiżowym węgierskim odznaczeniem

W poniedziałek w ambasadzie Węgier w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowego odznaczenia - Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Węgier. Uhonorowany nim został dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka prof. Maciej Szymanowski.

W uroczystości wzięli udział m.in. szef KPRM Marek Kuchciński, posłowie Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński i Piotr Babinetz, doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, ambasador Węgier w Polsce w stanie spoczynku Ákos Engelmayer, a także wielu znanych przedstawicieli życia politycznego i kulturalnego Polski. Obecny był także red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Prof. Szymanowski pełni funkcję dyrektora Instytutu Felczaka od 1 sierpnia 2018 roku.

Krzyż Kawalerski to V klasa Orderu Zasługi. Aż do 2012 roku był to najwyższy order państwowy na Węgrzech (w 2012 roku reaktywowano Order św. Stefana). Laureatami Orderu Zasługi wyższej klasy byli m.in. admirał Miklos Horthy oraz pierwszy prezydent Czech Vaclav Havel.