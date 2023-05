Ustawa o franczyzie. Ministerstwo Sprawiedliwości od pięciu miesięcy czeka na decyzję KPRM

W środę w budynku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana "Praca a funkcjonowanie franczyzy w Polsce". Eksperci, reprezentanci organizacji pracodawców i związków zawodowych dyskutowali na temat tego, jakie konsekwencje niesie ze sobą franczyza dla polskich pracowników i przedsiębiorców. Rozmawiano też o jej znaczeniu dla gospodarki naszego kraju.

Franczyza jest coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Szacuje się, że liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce przekracza już pół miliona osób. Jednak nie zawsze ten model działa prawidłowo. Rośnie w związku z tym potrzeba rozwiązań prawnych, przede wszystkim zapewniających większą ochronę prawną franczyzobiorcom, którzy w przypadku ewentualnych konfliktów lub nieporozumień, znajdują się w pozycji zdecydowanie słabszej niż franczyzodawcy. Oczekiwane jest również uregulowanie wielu konkretnych kwestii, istotnych z punktu widzenia franczyzodawców.

Ustawa o franczyzie. Co zawiera projekt Ministerstwa Sprawiedliwości?

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o franczyzie. Projekt został opracowany przez zespół do spraw franczyzy, który został powołany w ubiegłym roku przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Propozycja, konsultowana z organizacjami przedsiębiorców oraz przedstawicielami środowisk naukowych, zakłada uregulowanie zasad funkcjonowania franczyzy poprzez zmianę Kodeksu cywilnego i wprowadzenie do systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej.

Założenia Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzają m.in. jasną definicję franczyzy – aby uniknąć ewentualnych dowolnych interpretacji przed sądem.

Nowe przepisy zobowiązywałyby franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego, zawierającego najistotniejsze warunki umowy, nie później niż 14 dni przed jej podpisaniem. Projektowane rozwiązania ograniczają maksymalny okres zakazu konkurencji do roku od dnia rozwiązania umowy franczyzy, regulują kwestię terminów wypowiedzenia (gwarancja terminów wypowiedzenia w umowach na czas nieokreślony) oraz obejmują zagadnienie kar umownych i weksli (w tym weksli in blanco).

Konieczna decyzja KPRM

Do dalszego procedowania projektu konieczna jest decyzja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o wpis bardzo oczekiwanego przez franczyzodawców i franczyzobiorców projektu do wykazu prac legislacyjnych został przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ponad pięć miesięcy temu. Od tego czasu jest rozpatrywany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu w KPRM.

Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego Ziobry i przewodniczący zespołu do spraw franczyzy, podkreślił podczas konferencji, że przygotowana ustawa, to nie tylko projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także całej branży, dlatego wyraził nadzieję, że w KPRM zostanie podjęta decyzja o niezwłocznym wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych, a dobre regulacje stworzone w porozumieniu ze stroną społeczną przyczynią się do rozwoju rynku franczyzy na uczciwych, przejrzystych zasadach.