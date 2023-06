Pawłowska kontra Ochojska. "Chodzi o przestrzeganie prawa"

W czwartek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot, w którym pokazuje jak politycy związani z Platformą Obywatelską działali przeciwko Polsce od momentu rozpoczęcia się kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią w 2021 roku.

twitter

Wśród polityków zacytowanych w spocie znalazła się działaczka społeczna, europosłanka Janina Ochojska, która wielokrotnie sprzeciwiała się budowie muru na granicy z Białorusią, a także konsekwentnie przekonuje, że umocnienie powinno zostać rozebrane, jeśli opozycja dojdzie do władzy.

Ochojska odpowiada Pawłowskiej

Głos w dyskusji zabrała m.in. posłanka PiS Monika Pawłowska, na której wpis na Twitterze odpowiedziała Ochojska. "PO nie kryje swoich zamiarów dotyczących przyszłości muru, jeżeli przejmą władzę w najbliższych wyborach" – podkreśliła polityk PiS we wpisie w mediach społecznościowych.

"Pani Moniko, budowanie murów to sposób ochrony z zamierzchłej epoki. Dzisiaj chroni się granicę nowoczesnymi narzędziami" – upomina posłankę Ochojska.

"W sporze o mur, bardziej niż o jego istnienie, chodzi o furtki, przez które migranci mogą legalnie prosić o ochronę międzynarodową i o PRZESTRZEGANIE PRAWA" – dodaje polityk.

Spiskowa teoria Ochojskiej

Przypomnijmy, że w marcu Ochojska wywołała falę oburzenia, kiedy w rozmowie na antenie radia TOK FM stwierdziła, że łącznie około 300 osób zaginęło przy polskiej granicy i zasugerowała, że ciała zmarłych mogły zostać przeniesione przez leśników i pochowane w masowym grobie.

– Dlaczego tak sądzę? Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. Po co? Przecież nie po to, żeby pomogli puszczy w trudnym momencie. Ale po coś ich zwołano – stwierdziła polityk. Jak zapewniała w rozmowie z Tok FM, "to nie jest oskarżenie, tylko przypuszczenie". – Gdybym była taką władzą, jaką mamy teraz, to też bym tak zrobiła, żeby dowody uprzątnąć – insynuowała.

Czytaj też:

"Dlatego więźniowie masowo na was głosują". Woś odpowiada OchojskiejCzytaj też:

Ochojska wspiera inicjatywę Tuska. "NIE, dla kolejnych śmierci na granicy"