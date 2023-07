1000 żołnierzy Wojska Polskiego przemieszcza się na wschód kraju

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, celem operacji jest "wysunięta obecność szkoleniowa części sił Wojsk Lądowych oraz demonstracja naszej woli i zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na naszej".

"Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej rozpoczyna przemieszczenie na wschód kraju w ramach operacji «Bezpieczne Podlasie». To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy naszego państwa" – przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wojsko zwróciło się z apelem do kierowców, podkreślając, że w sobotę, 8 lipca można spodziewać się zwiększonego ruchu kolumn wojskowych na drogach północnej, środkowej i wschodniej Polski. "Będziemy Wam wdzięczni za wyrozumiałość i cierpliwość!" – podkreślono.

Wojsko Polskie ma liczyć 300 tys. żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca uwagę, że państwa członkowskie NATO, a w szczególności te znajdujące się na wschodniej flance, jak Polska, muszą mieć silne, liczne, nowoczesne, dobrze wyposażone i odpowiednio finansowane wojsko.

"Dzięki wypracowanym regulacjom prawnym, które wniosła ustawa o obronie Ojczyzny nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na Siły Zbrojne RP, odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej" – zapewnia resort.

MON planuje zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy w ciągu kilku lat. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zwiększenie liczebności wojska pozostaje jednym z priorytetów resortu obrony.

