Wójt Jaktorowa okazał się przestępcą. Już namaścił swojego następcę

Sąd utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Za co odpowiedział Maciej Ś.? Sąd Rejonowy wskazał w wyroku, że oskarżony Maciej Ś. „od 3 lipca do 16 listopada 2014 r. jako funkcjonariusz publiczny, pełniąc w tym czasie funkcje wójta gminy, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku polegającego na sprawdzeniu, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy”. Chodziło o 15 dopisanych nazwisk. Niektóre z tych osób pracowały w takich instytucjach gminnych, w tym szkoła, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wyjaśniono, że wójt „potwierdził nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w podjętych decyzjach administracyjnych” i „działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego” kandydata w wyborach samorządowych Łukasza Palkowskiego, któremu zabrakło czterech głosów, aby dostać mandat radnego. Przypuszczalnie te 15 osób miało zagłosować na kandydatów odgórnie im wskazanych.

Maciej Ś. przez lata był związany z Platformą Obywatelską. W 2020 r. Rafał Trzaskowski kończył w gminie Jaktorów swoją kampanię wyborczą, a Donald Tusk w sierpniu 2022 r. uczestniczył w wiecu, w którym aktywnie brał udział były wójt. W gminie Jaktorów chętnie pojawiał się też znajomy ówczesnego wójta – Bronisław Komorowski.

W związku z zaistniałą sytuacją, mandat wójta gminy Jaktorów wygasł 15 maja br., a nowe wybory na stanowisko wójta rozpisano na 6 sierpnia. Maciej Ś. nie może kandydować. Zgodnie z wyrokiem sądu, dotyczy go zakaz „zajmowania stanowisk kierowniczych w organach administracji publicznej na okres 3 lat”. Wskazał on jednak popieranego przez siebie kandydata, którym jest właściciel klubu karate. W przeszłości otrzymał on od wójta dotację finansową na działalność klubu.

O sytuację w gminie zapytaliśmy Piotra Farugę, komisarza w gminie Jaktorów, który zastępuje wójta do czasu wyłonienia nowego włodarza. – Zostałem wyznaczony na pełniącego funkcję Wójta w okolicznościach nietypowych. Sprawa jest bardzo przykra, ponieważ znacznie podważyła zaufanie do instytucji samorządowych. Mój skazany poprzednik nie tylko podważył sensowność wyborów w 2014 r., ale też najprawdopodobniej oszukał 145 mieszkańców gminy, którzy oddali głos na Łukasza Palkowskiego – powiedział nam Piotr Faruga.

Zdaniem części mieszkańców były skazany wójt, kojarzony z sympatii do Koalicji Obywatelskiej, dalej ma większość w radzie gminy. Niektórzy uważają, że kieruje radą z tylnego siedzenia. Czy w wyborach zwycięży popierany przez niego kandydat? Nie wiadomo.

– Myślę, że wybory, które odbędą się 6 sierpnia są duża szansą dla gminy, która od ponad dwudziestu lat była zarządzana w sposób niewłaściwy, czego najlepszym dowodem jest wyrok, po którym poprzedni wójt musiał ustąpić. Z niepokojem obserwuję, że jeden z kandydatów wręcz chwali się poparciem skazanego – mówi nam komisarz Faruga, który pełni obowiązki wójta w gminie Jaktorów.

6 sierpnia o fotel wójta Jaktorowa zmierzy się trzech kandydatów. Są nimi Iwona Barańska, Rafał Drązikowski, Grzegorz Połutrenko. Kandydaci mogli zgłaszać się do gminnej komisji wyborczej do 14 lipca. Spis wyborców musi zostać sporządzony do 21 lipca. Kampania wyborcza zakończy się 4 sierpnia o północy. Głosować będzie można 6 sierpnia od godz. 7:00 do 21:00.