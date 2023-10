"Zero tolerancji dla imigrantów". Mocny transparent na meczu Legii

"Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji - dla imigrantów zero tolerancji!" – taki transparent wywiesili kibice Legii Warszawa przed dzisiejszym meczem

Nowy spot PiS

Kibice Legii w ten sposób nawiązali do kryzysu migracyjnego, który dotknął Europę w ostatnim czasie. W piątek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowy spot wyborczy, który dotyka kwestii unijnych rozwiązań w sprawie migracji oraz uderza w Platformę Obywatelską.

– Różnica jest prosta. Oni głosowali za szybką relokacją imigrantów do polski. My głosowaliśmy przeciwko. Oni chcą zamienić Polskę w drugą Lampedusę. My chcemy bronić naszego bezpieczeństwa. Wybór należy do Ciebie – mówi lektor w nowym klipie PiS.

Na filmie widzimy m.in. słynny "bieg z reklamówką" posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, ujęcia z włoskiej wyspy Lampedusa, gdzie trwa kryzys migracyjny oraz fragmenty niedawnej konwencji PiS w Katowicach.

Pakt migracyjny

Porozumienie w zakresie unijnej polityki migracyjnej zostało przypieczętowane podczas spotkania ambasadorów w Brukseli przy sprzeciwie jedynie Polski i Węgier. Austria, Czechy i Słowacja wstrzymały się od głosu.

Zasadniczym elementem paktu migracyjnego jest system "obowiązkowej solidarności", który oferuje krajom członkowskim trzy różne możliwości zarządzania przepływami migracyjnymi: przyjęcie pewnej liczby osób, które pomyślnie ubiegały się o azyl, zapłacenie 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta lub finansowanie wsparcia operacyjnego, takiego jak infrastruktura czy personel.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała porozumienie za "prawdziwie zmieniające zasady gry", natomiast Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych, stwierdziła, że zostało ono osiągnięte "dzięki pragmatyzmowi, zaangażowaniu i jedności".

Polski rząd jednoznacznie sprzeciwia się zaproponowanym przez Brukselę rozwiązaniom, zwłaszcza przymusowej relokacji migrantów. Warszawa wskazuje, że w sytuacji przyjęcia ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy, dodatkowa liczba migrantów stanowiłaby poważne obciążenie dla państwa. Polskie stanowisko zaprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej w czwartek.

Szydło o sytuacji w UE: Jest w tej chwili próba szantażu