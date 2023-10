Tomczyk stawia prezydentowi żądania w sprawie Tuska

Zgodnie z wynikami late poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,6 proc. głosów (198 mandatów), Koalicja Obywatelska - 31 proc. (161 mandatów), Trzecia Droga - 13,5 proc. (57 mandatów), Lewica - 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja - 6,4 proc. głosów (14 mandatów).

Wyniki sondażu wskazują, że trzy główne partie opozycyjne mogą liczyć na 248 mandatów w Sejmie. Ten wynik nie uległ zmianie w stosunku do badania exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej.

Tomczyk o nowym rządzie: Rozmowy dopiero się zaczną

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk powiedział w TVN24, że "liderzy ugrupowań parlamentarnych usiądą teraz do stołu". – Te rozmowy, negocjacje dopiero się zaczną, jeżeli chodzi o kwestie personalne. My o kwestiach personalnych przecież nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o kwestiach programowych – stwierdził.

Jak dodał, "faktem jest, że naturalnym kandydatem (na premiera - red.) jest lider ugrupowania, które wygrywa wybory w tym bloku opozycyjnym, a dzisiaj już - mam nadzieję - rządzącym". – Żądamy od prezydenta, żeby obóz demokratyczny mógł wybrać swojego kandydata na premiera. Naturalnym kandydatem na premiera jest Donald Tusk – oświadczył Tomczyk.

Tusk: Odsunęliśmy PiS od władzy

W trakcie wieczoru wyborczego w niedzielę wieczorem Tusk ogłosił odsunięcie PiS od władzy. – Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył, jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę, bo przecież nie udawało się przez tyle lat – przyznał.

– Wszystko na to wskazuje, że ten wynik może być jeszcze lepszy. Ale dziś już możemy to powiedzieć: to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS! – mówił przewodniczący PO.

Spływają pierwsze wyniki z PKW

Według cząstkowych danych Państwowej Komisji Wyborczej zebranych z 15,22 proc. komisji wyborczych, PiS uzyskało 41,12 proc. poparcia, a KO - 25,51 proc. Kolejne miejsca zajęli: Trzecia Droga z 13,76 proc. głosów, Lewica z 8,03 proc. głosów oraz Konfederacja z 7,46 proc. głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Oficjalne, pełne wyniki PKW poda - jak wynika z zapowiedzi - we wtorek.

