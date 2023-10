Co zrobi Kaczyński? "Z niejednych opresji już wychodził"

– Szanujemy demokrację, widzimy werdykt Polaków, który daje nam zwycięstwo. To historyczny moment w polskiej polityce. Niezależnie od tego, jak się wszystko później ułoży, do tej pory żadne ugrupowanie nie zwyciężyło trzy razy z rzędu – mówił Fogiel na antenie Radia Zet.

Pytany, w jakiej formie jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, Fogiel odparł, że "prezes Kaczyński ma bardzo duże doświadczenie polityczne". – Z niejednych opresji już wychodził. Myślę, że podchodzi do tego bardzo spokojnie i to jest właściwe podejście – dodał.

Wybory parlamentarne. Są wyniki sondażu late poll

Zgodnie z wynikami late poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,6 proc. głosów (198 mandatów), Koalicja Obywatelska - 31 proc. (161 mandatów), Trzecia Droga - 13,5 proc. (57 mandatów), Lewica - 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja - 6,4 proc. głosów (14 mandatów).

Wyniki sondażu wskazują, że trzy główne partie opozycyjne mogą liczyć na 248 mandatów w Sejmie. Ten wynik nie uległ zmianie w stosunku do badania exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej.

Fogiel: Przyjmiemy od prezydenta misję tworzenia rządu

Fogiel stwierdził, że "trzeba czekać do oficjalnych wyników, które ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza". Pytany o słowa Donalda Tuska, który ocenił, że "PiS już się skończyło", Fogiel powiedział, że "bawią go tego typu szarże".

– Wiem, że tam chciało się usłyszeć oklaski od zgromadzonych, ale żyjemy jednak w demokracji. Jak ktoś stawia tezę, że partia, która zwyciężyła w wyborach - być może nie będzie rządzić - ma zniknąć ze sceny politycznej, to jest jej koniec, to pusty śmiech ogarnia człowieka – dodał.

– Przed nami ruch pana prezydenta, który zapowiadał, że zwycięzcy wyborów powierzy misję tworzenia rządu. Przyjmiemy to – oświadczył polityk PiS. Dopytywany o kandydata na premiera, Fogiel odparł, że zdecyduje o tym kierownictwo partii. – Jak najbardziej może to być Mateusz Morawiecki, jest dzisiaj premierem. Ale to będzie zależało od bardzo wielu czynników, na przykład od składu parlamentu – tłumaczył.

