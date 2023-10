Tusk: Odsunęliśmy ich od władzy. To koniec rządów PiS

– Zrobiliśmy to! Wiem, że nasze marzenia były może ambitniejsze, ale (...) nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja, odsunęliśmy ich od władzy! – stwierdził Tusk.

– Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył, jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę, bo przecież nie udawało się przez tyle lat – przyznał.

– Wszystko na to wskazuje, że ten wynik może być jeszcze lepszy. Ale dziś już możemy to powiedzieć: to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS! – ogłosił.

Tusk: Dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi

– Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą ukochaną Polskę. (...) Jestem dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi – przekonywał lider Platformy Obywatelskiej.

– Będziemy pilnować tych wyborów całą noc. Nikt nam już tych wyborów nie ukradnie – podkreślił.

Tusk podziękował przedstawicielom opozycji demokratycznej - liderom Trzeciej Drogi i Lewicy. – Zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę też podziękować tysiącom Polaków, którzy siedzą teraz w lokalach wyborczych i pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował – oświadczył.

Znamy wyniki exit poll. Pięć ugrupowań w nowym Sejmie

Zgodnie z wynikami exit poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 proc. głosów (200 mandatów), Koalicja Obywatelska - 31,6 proc. (163 mandaty), Trzecia Droga - 13 proc. (55 mandatów), Lewica - 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja - 6,2 proc. głosów (12 mandatów).

Poza progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy (2,4 proc.) oraz Polska Jest Jedna (1,2 proc.).

Frekwencja wyniosła 72,9 proc., co stanowi najwyższy wynik w wyborach do Sejmu i Senatu.

Według tej prognozy, utrzymanie przez PiS samodzielnych rządów jest zagrożone. KO, Trzecia Droga i Lewica ma bowiem 248 mandatów i może stworzyć większość w nowej kadencji Sejmu.

