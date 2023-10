Kaczyński: Nie wiemy, czy to zwycięstwo przełoży się na kolejną kadencję u władzy

Z exit poll wynika, że największe poparcie w tegorocznych wyborach parlamentarnych zyskała Zjednoczona Prawica. Jednocześnie jednak formacja Kaczyńskiego może mieć duże problemy ze sformowaniem większości parlamentarnej. Zgodnie ze wstępnymi wynikami Zjednoczona Prawica uzyskała 200 mandatów.



– Przed nami stoi pytanie czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję władzy, tego nie wiemy. Musimy mieć nadzieję. Ale bez względu czy będziemy u władzy, czy w opozycji to będziemy realizować nasz wielki projekt. I nie pozwolimy by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy by Polska utraciła niepodległość i prawo do decydowania o własnym losie – mówił Jarosław Kaczyński

– Zrobimy wszystko, by ten program realizować. Ta droga nie jest zamknięta. Przed nami długa droga. Uczyniliśmy bardzo wiele, finał będzie ostatecznie zwycięstwem Polski – kontynuował prezes PiS.

– Ciekamy na dalszy ciąg wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia – dodał.

Wyniki wyborów 2023

Badanie exit poll sprawdza preferencje wyborcze Polek i Polaków po oddaniu przez nich głosów. Sondę przeprowadza instytucja badawcza. Za exit poll w tegorocznych wyborach odpowiedzialna jest pracownia IPSOS. Warto zaznaczyć, że ostateczne, oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu mogą być inne, niż te przedstawione w niedzielę 15 października o godz. 21.

Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 proc. (200 mandatów)

Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. (163 mandaty)

Trzecia Droga – 13 proc. (55 manatów)

Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów)

Konfederacja – 6,2 proc. (12)

Zgodnie z wynikami exit poll, do Sejmu swoich posłów nie wprowadzą:

Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc.

Polska Jest Jedna – 1,2 proc.

Inne – 0,2 proc.

Większość konieczna do sprawowania władzy wynosi 231 mandatów.

Według badania exit poll, frekwencja w wyborach parlamentarnych była rekordowa i wyniosła 72,9 proc.

