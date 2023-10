Przegrana PiS w Senacie. Ponad 60 mandatów dla opozycji

W nocy z poniedziałku na wtorek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 31 462 na 31 497 (99,89 proc.) obwodów głosowania do Senatu.

Wynika z nich, że Koalicja Obywatelska zdobyła co najmniej 39 mandatów, Trzecia Droga - 11, Lewica - 9, a pięciu kandydatów weszło do Senatu, startując z własnych komitetów popieranych przez opozycyjny pakt senacki.

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Senatu zyskało największe poparcie, zdobywając 35 proc. głosów, co przekłada się na co najmniej 34 mandaty. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego straciła 14 miejsc w porównaniu ze stanem posiadania w kończącej się kadencji.

Według PKW, częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane, wyniosła 74,24 proc.

Grodzki: Nowy rząd może powstać nawet tak późno jak 22 grudnia

Jeżeli prezydent szedłby utartą ścieżką, to nowy rząd może powstać nawet tak późno jak 22 grudnia – uważa Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.

– Ogólnie byłoby dobrze, żeby Polska pozostawała bez rządu jak najkrócej. Gdyby prezydent pomyślał dwa ruchy naprzód, to byłoby dobrze, gdyby powierzył misję utworzenia rządu premierowi z demokratycznej większości, która zdominuje Sejm – powiedział Grodzki w TVN24 w poniedziałek.

Według niego, "jeżeli pan prezydent szedłby utartą ścieżką, to nowy rząd może powstać nawet tak późno jak 22 grudnia". – A czasy są niespokojne, za granicą jest jedna wojna, w Izraelu ciężki konflikt – dodał.

Komentując wynik wyborów do Senatu, Grodzki stwierdził, że utrzyma się dotychczasowa większość. – Jesteśmy dobrej myśli, ale jaką większość finalnie pakt senacki zdobędzie, to poczekajmy na wyniki. Zakładam, że 55-57 mandatów będzie po stronie paktu senackiego – powiedział.

Poinformował również, że zgłosił chęć ubiegania się ponownie o funkcję marszałka Senatu. – To dla mnie największy honor i duma służyć na tym stanowisku. To jest kwestia różnych układanek politycznych, natomiast taki akces złożyłem – oświadczył.

