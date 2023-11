Jacek Cichocki ma objąć ważną funkcję w Sejmie

Jacek Cichocki zastąpi Agnieszkę Kaczmarską i obejmie stanowisko szefa Kancelarii Sejmu – podał nieoficjalnie portal Wirtualna Polska.

Zanim nawiązał współpracę z Hołownią, Cichocki był bliskim człowiekiem Donalda Tuska. W latach 2008-2015 pracował w rządzie PO-PSL. Najpierw objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. Od 2011 r. do 2013 r. był szefem MSWiA. Jacek Cichocki był również ministrem bez teki, a także szefem Kancelarii Premiera i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W lutym 2020 został szefem sztabu Szymona Hołowni, który kandydował w wyborach prezydenckich. Następnie Jacek Cichocki zasiadł w kolegium ekspertów Instytutu Strategie 2050, związanego z partią Hołowni.

Szefa Kancelarii Sejmu powołuje i odwołuje marszałek Sejmu. "Kancelaria Sejmu jest urzędem służącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym. Stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów oraz do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym. Służy klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Obsługuje również od strony prawnej i administracyjnej Zgromadzenie Narodowe" – czytamy na stronie internetowej Sejmu.

Marszałek rotacyjny

W piątek KO, Trzecia Droga (PSL + Polska 2050) oraz Lewica podpisały umowę koalicyjną. W dokumencie zapisano, że kandydatami Koalicji na marszałka Sejmu RP są:

Szymon Hołownia w okresie od dnia 13 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2025 r.

Włodzimierz Czarzasty w okresie od dnia 14 listopada 2025 r. do końca kadencji

Z kolei kandydatką na marszałka Senatu RP w okresie od dnia 13 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2025 r. jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu na okres od dnia 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska.

