Francja i Niemcy poprą sankcje dla Polski

Rzeczpospolita donosi, że w związku z wprowadzeniem ustaw dotyczących polskiego sądownictwa w ciągu najbliższych dni Komisja Europejska ma wysłać do krajów członkowskich wniosek o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce.

Angela Merkel uczestniczyła we wspólnej konferencji z Emmanuelem Macronem, podczas której dziennikarz zapytał kanclerz Niemiec o możliwość nałożenia sankcji na Polskę.

– Jeśli Komisja Europejska zdecyduje się iść do przodu, będzie uważała, że to konieczne, to będziemy to wspierać – zapowiedziała Merkel.

Kanclerz Niemiec zaznaczyła, że liczy na dobrą współpracę z premierem Morawieckim, gdyż Polska jest istotnym państwem w Unii Europejskiej, ale nie zmienia to jej zdania na temat zagrożenia rządów prawa w naszym państwie.

Podobnego zdania był prezydent Macron.

– Będę wspierał inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską za każdym razem, gdy broni ona spójności naszych zasad – zapowiedział prezydent Macron.

