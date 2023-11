Tusk wybrał przyszłego ministra zdrowia. Jest zaskoczenie

Poszukiwania nowego ministra zdrowia trwały długo, ponieważ resort ten jest uznawany za niezwykle trudny. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu, szefową MZ w rządzie koalicyjnym ma zostać Joanna Mucha z Polski 2050. W latach 2011-2013 Mucha była ministrem sportu i turystyki.

Co z Izabelą Leszczyną (PO), którą typowano na to stanowisko? Jak podał portal, Leszczyna obejmie prawdopodobnie posadę ministra funduszy i polityki regionalnej, na którą wcześniej, w roli ministra, wskazywany był Michał Kobosko (Polska 2050).

W trakcie negocjacji koalicyjnych media donosiły, że do objęcia teki ministra zdrowia szykowana była przez pewien czas Marcelina Zawisza (Razem), jednak ostatecznie partia Razem nie weszła do rządu, choć go poparła.

"Autorski pomysł Tuska". Wyciekło nazwisko przyszłego ministra ds. europejskich

Jak podały "Fakty" TVN, ministrem ds. europejskich ma zostać Adam Szłapka. – Nawet Adam był zaskoczony, jak usłyszał, kim ma być w nowym rządzie – powiedział informator stacji z bliskiego otoczenia Donalda Tuska. Jak dodał rozmówca mediów, Szłapka na tym stanowisku to autorski pomysł szefa PO.

Jednocześnie jak podano, Lewica cały czas nie pogodziła się z oddaniem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po przejęciu władzy przez koalicję resort ma zostać podzielony na dwa: ministerstwo edukacji oraz ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

Tusk chce, by szefową resortu edukacji została Barbara Nowacka, ale Włodzimierz Czarzasty widzi na tym stanowisku Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Z kolei na ministra nauki typowany jest Tomasz Grodzki.

"Fakty" potwierdzają wcześniejsze doniesienia medialne o tym, że tekę ministra spraw zagranicznych ma objąć Radosław Sikorski. "Jeszcze niedawno, w trakcie negocjacji koalicyjnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych należało do puli Polski 2050. Tydzień temu sytuacja jednak się zmieniła i to Koalicja Obywatelska ma wyznaczyć szefa dyplomacji" – wskazuje Onet.

