"Mam trzy bardzo konkretne propozycje". Morawiecki chce się spotkać z Hołownią

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej wraz z ministrem rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz ministrem zdrowia Katarzyną Sójką.

– Mam apel do parlamentarzystów. To wy będziecie głosowali nad rządem. Wybrali was wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do realizacji tego, co jest w waszym programie. 24 ogólniki pokazują, że główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych podstawowych punktów programowych. My gwarantujemy realizację nawet waszych punktów – przekonywał polityk, który w ramach tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję tworzenia rządu.

Morawiecki: Dekalog Polskich Spraw

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kolejne punkty "Dekalogu Polskich Spraw". Chodzi o zbiór postulatów, które – według słów szefa rządu – są "spójne z programami i planami różnych ugrupowań w Sejmie". Główne propozycje to:

Kontynuacja programu "Maluch plus", Emerytury stażowe, Dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu, Emerytura bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. złotych miesięcznie, Emerytura wdowia, Ogólnopolska Karta Seniora.

– Polityka społeczna mogłaby być pewnego rodzaju ponadpartyjną umową społeczną, a nawet pozapartyjną, bo jest dużo ważniejsza niż sama polityka. Przecież to wszystko robimy po to, aby podnosić standard życia, aby poprawiać życie naszych dzieci, aby poprawiać los polskich rodzin, polskich seniorów – mówił Mateusz Morawiecki.

– Polityka społeczna powinna być wyjęta poza nawias sporu politycznego – dodał.

"Mam trzy konkretne propozycje"

– Jeśli pan marszałek Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć mnie na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotkam. Może to nie najpiękniej wpraszać się na spotkanie, ale jeśli zaprosiłby mnie, to się pojawię, ponieważ mam trzy bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin – oświadczył Mateusz Morawiecki.

Chodzi o projekty ustaw dotyczących: wakacji kredytowych na rok 2024, zamrożenia cen energii elektrycznej oraz przedłużenia zerowego VAT-u na żywność.

