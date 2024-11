Zbliża się Boże Narodzenie. Władze Niemiec uczulają, w jaki sposób mogą atakować islamiści

W rezultacie wieloletniej polityki wpuszczania do Niemiec imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu napady imigrantów na tamtejsze społeczeństwo, szczególnie na kobiety, są codziennością w wielu miejscowościach. Niebezpieczeństwo rośnie zawsze przy okazji świąt chrześcijańskich.

Boże Narodzenie w Niemczech. Służby ostrzegają przed islamistami

W związku z tym kontrwywiad ostrzega przed islamskimi atakami terrorystycznymi. – W związku z teoretycznie wysokim poziomem zagrożenia są wszelkie podstawy do tego, by konsekwentnie dbać o bezpieczeństwo – przekazała minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser. Wskazała, że mimo wszystko wszyscy cieszą się oczywiście "na jarmarki Bożonarodzeniowe i na piękne spotkania w czasie Adwentu".

Kontrwywiad przypomniał, że w optyce dżihadystów – zwłaszcza tych powiązanych z tzw. Państwem Islamskim – jarmarki bożonarodzeniowe są tradycyjnym symbolem kultury zachodniej, wobec tego znajdują się na ich celowniku.

Niemców ostrzeżono, że ataki nie muszą być dokonywane przy użyciu broni palnej czy samochodów. Imigranci często wykorzystują też noże. Faeser przypomniała, że na jarmarkach obowiązuje zakaz noszenia noży, a kara to nawet 10 000 euro albo trzy lata więzienia.

Dyrektywa azylowa. Europejscy podatnicy będą musieli utrzymywać jeszcze więcej Afrykanów i Arabów?

W przyszłości islamistów może być w Europie jeszcze więcej. Na bazie dyrektywy azylowej Unii Europejskiej, uchwalonej w ramach paktu migracyjnego, nielegalni imigranci mają otrzymać prawo do świadczeń socjalnych na koszt podatników na terenie każdego państwa UE. Chodzi m.in. o przyznanie cudzoziemcom prawa do darmowego kwaterunku o wysokim standardzie, świadczeń socjalnych, pełnego i bezpłatnego dostępu do opieki medycznej oraz dostępu do rynku pracy.

Dyrektywa azylowa obowiązuje od 11 czerwca tego roku, ale państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie swoje krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do 12 czerwca 2026 roku.

