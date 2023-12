Regulamin Sejmu. Posłowie zgodzili się na zmiany

Za zamianami głosowało 244 posłów, przeciwko było 203. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiany w regulaminie zaproponowały kluby KO, PSL-TD, Polski 2050-TD i Lewicy. Dotyczyły one głosowania imiennego podczas procedury wskazania przez Sejm kandydata na premiera. W założeniu ma ono ułatwić całą procedurę i sprawić, że koalicja zyska na czasie w procesie wyłaniania nowego rządu.

Co zakłada zmiana?

Zgodnie z art. 113 regulaminu Sejmu podczas tzw. drugiego kroku, czyli procedury wyłonienia sejmowego kandydata na premiera konieczne jest głosowanie imienne. W praktyce oznacza to obowiązek ustawienia w Sejmie urny, do której posłowie będą po kolei podchodzić i wrzucać papierową kartę do głosowania (każda karta musi być przez posła podpisana) za lub przeciw kandydaturze premiera.

Kluby koalicji określiły ten mechanizm jako "archaiczny" i zaproponowały wybór kandydata na nowego szefa rządu na "zasadach ogólnych", czyli głosowanie co do zasady będzie odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń do liczenia głosów.

Nowy rząd Tuska

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, po którym lider PO poinformował, że wyboru nowego premiera należy spodziewać się 11 lub 12 grudnia, natomiast zaprzysiężenia rządu 13 grudnia.

– Pan marszałek zaproponował scenariusz, który z całą pewnością ułatwi wszystkim skuteczne, efektywne powoływanie nowego rządu. Wszystkim, włączywszy w to pana prezydenta i jego rolę w tym procesie – ocenił Tusk.

– Jak państwo wiecie, 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale wybaczcie, znacie państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego – powiedział szef Platformy.

