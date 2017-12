Dziennik.pl: Francuzi pozwą Polskę za caracale

Według ustaleń portalu, pismo miało trafić jeszcze przed Świętami do Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i prawdopodobnie do Ministerstwa Rozwoju jeszcze przed świętami. Z jego treści wynika, że sprawa niepodpisania przez Polskę umowy na dostawę caracali zostanie skierowana do arbitrażu międzynarodowego.

Głównym zarzutem Airbus Helicopters jest podjęcie negocjacji bez woli zawarcia umowy, tzn. negocjacje pozorne. Jako dowód mają tu być wskazane słowa szefa MON Antoniego Macierewicza, który jeszcze zanim objął tę funkcję, powiedział w jednym z wywiadów, że nie zgodzi się na zakup caracali.

Dziennik.pl wskazuje, że Polskę będzie w tej sprawie reprezentować Ministerstwo rozwoju, zaś będzie się ona toczyła prawdopodobnie w trybunale w Sztokholmie. Francuski producent śmigłowców może się domagać co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych odszkodowania.