Radziwiłł: Mam nadzieję, że lekarze zrobią rachunek sumienia i zakończą protest

Od początku stycznia w wielu szpitalach grafik lekarzy już jest wyjątkowo napięty z powodu protestu lekarzy rezydentów, a problemy kadrowe będą się tylko pogarszać. W całym kraju klauzulę opt-out wypowiedziało dotychczas kilka tysięcy lekarzy, co oznacza, że nie będą oni pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo tak jak dotychczas.

Minister uspokaja

– Co najwyżej tu i ówdzie została zaburzona organizacja, co jest wyzwaniem dla pracującego tam personelu – ocenia sytuację w szpitalach w całej Polsce minister zdrowia. Jak dodał Radziwiłł, "ci lekarze, którzy odmawiają pracy na dyżurach robią to z rozmysłem, żeby skomplikować pracę szpitali".

Jednocześnie polityk zapewnił, że jest wiele szpitali, gdzie protestu nie ma i pacjenci mogą się leczyć. – Mam nadzieję, że lekarze zrobią rachunek sumienia i zakończą protest zanim sytuacja będzie poważna – dodał Radziwiłł.

Już jutro, w odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie komisji zdrowia w sprawie sytuacji w szpitalach. Nie wiadomo czy minister będzie w niej uczestniczył, ale jak zadeklarował Radziwiłł pojawi się na niej ktoś z kierownictwa resortu.

