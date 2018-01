Kolejne transfery do klubu PiS? Bielan: Wkrótce informacja

Transfery z opozycji

Wicemarszałek Senatu zasugerował, że szeregi klubu Prawa i Sprawiedliwości zasilą posłowie opozycji, jednak pytany, kto przejdzie do klubu odpowiedział, że te informacje zostaną podane wkrótce.

– Wcześniej straty, które ponosił PSL w klubie parlamentarnym. Jedyny senator, który wszedł do Senatu przeszedł do naszego klubu, jedna posłanka Andżelika Możdżanowska odeszła z PSL i przeszła do nas. A to nie koniec transferów – stwierdził Bielan

"Wynik niskiego poparcia społecznego dla opozycji"

Według wicemarszałka Senatu, zjawisko przechodzenia kolejnych parlamentarzystów opozycji do klubu PiS to efekt niskiego poparcia społecznego, jakim może się ona cieszyć, a także wewnętrznych sporów

– Myślę, że obserwujemy kolejne kłótnie w kolejnej partii opozycyjnej. Wielka kłótnia w Nowoczesnej o stanowisko dla Ryszarda Petru, wielkie kłótnie w Platformie Obywatelskiej, którą opuścili kolejni politycy: tuż przed świętami dwóch senatorów PO dołączyło do naszego klubu w Senacie – powiedział Adam Bielan na antenie TVP Info.