Zaprzysiężenie rządu. Tusk: To będzie znak firmowy tej ekipy

W środę rano odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. Po przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy swoje wystąpienie miał nowy premier Donald Tusk.

Zaprzysiężenie rządu

– Jestem bardzo wzruszony. To jest wyjątkowa chwila nie tylko w skali biografii jednego człowieka – powiedział Prezes Rady Ministrów, mówiąc o "wielkim poruszeniu serc" w narodzie w trakcie wyborów parlamentarnych 15 października. – Jako nowy polski rząd mamy zaszczyt ślubować tu w Pałacu Prezydenckim 13 grudnia – kontynuował Tusk i nawiązał do wydarzeń sprzed 41 lat tj. wprowadzenia stanu wojennego.

– Od tamtego czasu wiem, że kiedy chodzi o ojczyznę, o wolność każdego z nas, o prawa człowieka, to Polki i Polacy nigdy nie kapitulują, nawet jeśli się zdaje, że sprawa jest beznadziejna. Ta wiara obywatelska pokazała też siłę 15 października – oznajmił premier. – Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich chciałbym podziękować Polkom i Polakom, niezależnie od tego, na kogo głosowali, za to, że pokazali nam wszystkim, Europie, światu, że słowa naszego hymnu to jest nasza rzeczywistość, że "jeszcze Polska nie zginęła" – dodał.

Tusk podkreślił, że cieszy go deklaracja współpracy ze strony prezydenta Dudy. – Każdy, bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami złożonej dzisiaj przysięgi, będzie naszym sojusznikiem – powiedział Tusk.

Tusk: Wierność postanowieniom konstytucji

– Panie prezydencie, byłem poruszony, kiedy przywołał pan ponownie słowa roty, tej przysięgi, którą składaliśmy dzisiaj przed panem. (...) Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. To nie są tylko słowa roty, to jest panie prezydencie, nasze obywatelskie wyznanie wiary. To będzie motto, które będzie nam przyświecało i jest dla nas wszystkim wielkim zobowiązaniem –powiedział premier.

–Tak, to jest oczywiste, dobro ojczyzny i pomyślność obywateli, ale chcę też powiedzieć, że wierność postanowieniom konstytucji to będzie znak firmowy tej ekipy, tego nowego rządu. W ostatnich dniach wszyscy czujemy, że tak jakby powróciła moda na to słowo konstytucja. Naszym wspólnym zadaniem jest, by to nie była moda na słowa, tylko, żeby to była moda na konstytucję i ona na pewno nie minie i to mogę panu prezydentowi przyrzec – powiedział Tusk.

Rząd Tuska z wotum zaufania

W we wtorek późnym wieczorem premier Tusk odebrał uchwałę Sejmu RP w sprawie wyboru na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz uchwałę Sejmu RP dotyczącą wyboru w skład Rady Ministrów.

Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem Donalda Tuska. Za wotum zaufania dla rządu głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się wstrzymał. Przeciwko powołaniu rządu głosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15.

Po expose Donalda Tuska w Sejmie posłowie przed siedem godzin zadawali pytania. Wieczorem po zakończeniu sesji pytań na mównicy ponownie pojawił się nowy premier. Szef rządu poinformował izbę, że odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w formie pisemnej. – Otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie – przekazał.

Expose premiera

Wcześniej, w ramach expose nowy premier przemawiał przez ponad dwie godziny. Poruszył wiele tematów i przedstawił skład Rady Ministrów. Zapowiedział zmianę jakościową w polskiej polityce i przywrócenie zasada demokratycznego państwa prawa. Lider Platformy Obywatelskiej przedstawił kilkanaście konkretnych obietnic, co mocno kontrastuje z jego pierwszym expose z 2007 roku, kiedy naliczono ich ponad 200.

Tusk zapowiedział m.in. podwyżki dla nauczycieli i budżetówki, kasowy PIT (przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury), wypłaty świadczenia socjalnego 800 plus, dwukrotną w roku waloryzację rent i emerytur, gdy inflacja będzie przekraczać 5 proc., wprowadzenie "babciowego", ułatwienia dla przedsiębiorców czy zmiany w armii. – Polska armia będzie dobrze uzbrojona, z poszanowaniem zawartych już kontraktów – zapowiedział.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że miejsce Polski jest w NATO i Unii Europejskiej. Powiedział też, że żadne próby zmian traktatów Unii Europejskiej wbrew interesom Polski nie wchodzą w rachubę. – Chcę wam powiedzieć, że naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej – oznajmił podczas expose.

Tusk zapowiedział, że jego rząd rozwiąże problem protestu przewoźników z korzyścią zarówno dla strony polskiej, jak i ukraińskiej.

Wygłaszając swoje exposé w Sejmie, Tusk stwierdził, że manifest Piotra Szczęsnego mógłby w dużej mierze zastąpić całe jego wystąpienie. Następnie odczytał postulaty mężczyzny, który 19 października 2017 r. podpalił się w Warszawie na Placu Defilad w proteście przeciwko metodom władzy PiS.

