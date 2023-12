Kibice Legii Warszawa odpowiadają nowemu ministrowi sportu. Wywiesili transparent

– Patrzę na to z ogromnym smutkiem. To nie jest tak, że każdy wyjazd polskiego klubu za granicę kończy się awanturami. Jest chyba jakiś problem z kibicami Legii, bo to jest kolejny raz, kiedy nie dostosowują się do standardów obowiązujących w innych krajach – powiedział kilka dni temu w radiu TOK FM Sławomir Nitras. Polityk Platformy Obywatelskiej został powołany na stanowisko ministra sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska.

– Jest pytanie, czy nie powinniśmy tych standardów podnieść. I stosować takie, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkim na stadionie, a nie powodują, że stadion jest zdominowany przez grupę najbardziej zagorzałych fanów. Musimy się z tym zmierzyć jako państwo. Wydaje mi się, że zarówno kluby Ekstraklasy, jak i związek piłkarski powinny poważnie się nad tym pochylić. Na pewno jest to powód do refleksji – stwierdził Nitras, odwołując się do niedawnych zamieszek z udziałem kibiców Legii.

Przypomnijmy, że przed meczem Aston Villi z Legią Warszawa w Birmingham doszło do starć sfrustrowanych kibiców z policją.

Władze Legii wydały komunikat, z którego wynikało, że to Aston Villa doprowadziła do burd, ponieważ ograniczyła liczbę miejsc dla sympatyków polskiej drużyny.

Nitras doczekał się reakcji. "Zmień dilera"

Najbardziej zagorzali kibice stołecznego klubu zareagowali na ostatnie wypowiedzi Sławomira Nitrasa. Podczas czwartkowego meczu Legii z AZ Alkmaar w Lidze Konfederacji Europy, na Żylecie pojawił się transparent: "Nitras zmień dilera".

Liga Konferencji Europy. Legia z awansem

Legia Warszawa awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. W czwartek przy Łazienkowskiej wicemistrzowie Polski pokonali AZ Alkmaar 2:0. Gole w tym meczu strzelili Yuri Ribeiro oraz Blaž Kramer. Legioniści wygrali wszystkie spotkania fazy grupowej rozgrywek na swoim stadionie. Wcześniej ograli Aston Villę 3:2 i Zrinjski Mostar 2:0.

Losowanie par 1/16 finału Ligi Konferencji Europy odbędzie się w poniedziałek.

