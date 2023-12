"Nie zgadzamy się z kłamliwymi zarzutami". Legia odpowiada Aston Villi

Do skandalicznych scen doszło w Birmingham przed czwartkowym meczem Aston Villi z Legią Warszawa w ramach Ligi Konferencji Europy.

Angielski klub nie zgodził się przekazać regulaminowej liczby biletów dla kibiców gości. Według regulaminu UEFA, 5 proc. pojemności stadionu mogą zająć fani drużyny przyjezdnej. To oznacza, że legioniści powinni otrzymać od gospodarzy 2,1 tys. wejściówek. Aston Villa początkowo zgodziła się na 1,7 tys. biletów, ale z nieuzasadnionych przyczyn zmniejszyła liczbę do poniżej 900.

Tuż przed meczem doszło do starć sfrustrowanych kibiców z policją. W wyniku bezpośredniej konfrontacji czterech policjantów zostało rannych. Aresztowano w sumie 46 osób.

Legia Warszawa wydała oświadczenie. "Kłamliwe zarzuty"

"Nie zgadzamy się z kłamliwymi zarzutami ze strony klubu Aston Villa F.C. To gospodarz wraz z miejscowymi służbami odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa: na stadionie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Przed meczem z Aston Villą F.C. podkreślaliśmy, że bierzemy odpowiedzialność jedynie za te osoby, które wejdą na sektor gości na podstawie przekazanych nam biletów. Żaden klub nie może odpowiadać za zachowanie niezidentyfikowanych osób, nieposiadających wejściówek na mecz" – czytamy w oświadczeniu Legii Warszawa.

"Wielokrotnie tłumaczyliśmy stronie brytyjskiej co należy zrobić, by na obiekcie oraz poza nim było bezpiecznie. W oficjalnych odpowiedziach brytyjska policja zapewniała nas, że jest świadoma potencjalnych zagrożeń. Niestety wskutek działań klubu Aston Villa F.C doszło przedwczoraj do eskalacji negatywnych wydarzeń. To gospodarze ponoszą pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, nie biorąc pod uwagę żadnych konstruktywnych uwag i sugestii" – stwierdziły władze stołecznego klubu.

"Jako klub zawsze będziemy przestrzegać najwyższych standardów, zgodnie z regulaminem UEFA. Takiego samego postępowania oczekujemy od przedstawicieli innych klubów. Jesteśmy gotowi i otwarci na dalsze przedstawienie organom UEFA dowodów dot. zachowania i pracy policji brytyjskiej oraz klubu Aston Villa F.C." – możemy przeczytać.

