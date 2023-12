Kutia na deser

Pod kątem kulinarnym to bezsprzecznie nasz ulubiony okres w roku. Właściwie wszystko, co znajdzie się na wigilijnym stole, jest wyśmienite! Zgodnie z tradycją potraw ma być tyle, ilu było apostołów, albo tyle, ile jest miesięcy w roku, za które człowiek dziękuje Bogu. Na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi. Powinniśmy spróbować każdej potrawy, co ma nam przynieść pomyślność na nadchodzący czas.