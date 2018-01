Szydło: Umówiłam się z Polakami na 4 lata. Chcę dokończyć to, do czego się zobowiązałam

–Przede wszystkim zostałam w rządzie dlatego że chcę dokończyć to, do czego się zobowiązałam w 2015 roku, czyli do końca przeprowadzić program z którym szliśmy do wyborów – podkreśliła wicepremier Szydło w porannej rozmowie w Polskim Radiu 24. Była szefowa rządu dodała, że jest zadowolona ze swojej dotychczasowej pracy. Jej zdaniem większość obiecanych postulatów została spełniona.

– Ja nie odeszłam, ciągle jestem w rządzie PiS, jestem wicepremierem. Zmieniłam w tej chwili miejsce w rządzie, ale ciągle w nim jestem i mam nadzieję że ciągle jestem osobą popularną, kochaną i że jednak będę miała jeszcze możliwość zrobienia dużo dobrego dla Polaków – przekonywała, dodając, że cały czas spotyka się z wyrazami uznania i dostaje podziękowania od zwykłych Polaków. – Po pół roku mogę powiedzieć że większość spraw została zrealizowana i te reformy, które zapowiadaliśmy, albo już zostały wdrożone, albo są w trakcie wdrażania. Ale potrzebne są jeszcze dwa lata żeby całą sprawę domknąć – dodała. Beata Szydło stwierdził, że została w rządzie, gdyż chce dokończyć program, który obiecała Polakom w 2015 roku. Szydło oceniła, że aby tego dokonać, to potrzebne są jeszcze kolejne 2 lata zmian. – Umówiłam się z Polakami na 4 lata i jestem w rządzie po to, żeby pracę dokończyć – mówiła. Wicepremier stwierdziła również, że chciałaby się zająć teraz sytuacją seniorów. – Chciałabym przygotować program dla seniorów. Uważam, że to grupa potrzebująca wsparcia. Te projekty pomogą im w codziennym życiu i będą wspierać ich finansowo od 2019 roku – przekonywała.