Czarny pasek na TVP Info. "Zamach 'koalicji 8 gwiazdek' na media publiczne"

We wtorek wieczorem Sejm przegłosował uchwałę medialną wzywającą do zmian w mediach publicznych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem liczy 11 stron. Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji" – czytamy w dokumencie, pod którym podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy. Sejm w projekcie uchwały "wzywa wszystkie organy państwa Rzeczpospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych".

W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy udali się do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Był wśród nich prezes Jarosław Kaczyński, który przekazał we wtorek późnym wieczorem, że politycy PiS będą robili dyżury po 10 osób w TVP.

Czarny pasek w TVP Info. Lawina komentarzy

"Zamach "koalicji 8 gwiazdek" na media publiczne", ""Koalicja 8 gwiazdek" próbuje przejąć bezprawnie Telewizję Polską, Polskie Radio i PAP" – można dziś od rana przeczytać na pasku informacyjnym wydania specjalnego TVP Info.

Co więcej, pasek nie jest standardowo czerwony. Po wczorajszej informacji o przegłosowaniu uchwały medialnej, pokazuje się w kolorze czarnym.

Zmiana koloru nie umknęła internautom. Wielu z nich uważa, że to przesada, a czarny kolor zarezerwowany jest do katastrof i czasu żałoby.

twitter

"Dzieje się! Czarny pasek jak w stanie wojennym!"; "Nie jest dobrze, czarny pasek, chyba jakaś katastrofa"; "I ten czarny pasek. Elektorat zapala znicze"; "Włączysz wcześnie rano TVP lajfa i zobaczysz już nie czerwony,a czarny pasek.Żałoba medialno- narodowa?" – czytamy w komentarzach na X (dawniej Twitter).

twitterCzytaj też:

Orłoś z propozycją dla posłów PiS-u. Padły mocne słowaCzytaj też:

Znani dziennikarze w "nowej" TVP. Niektórzy zaczną jeszcze w tym roku