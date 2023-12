Rząd chce przeznaczyć do 3 mld zł na rekompensatę dla mediów publicznych

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 rok, dodano do niego cztery autopoprawki – podają Wirtualne Media. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała podczas posiedzenia, że "w projekcie zwarto także przepisy umożliwiające przekazanie ministrowi kultury do 1 mld zł na podwyższenia kapitału spółek publicznego radia i telewizji oraz do 1,95 mld zł w celu zrekompensowania utraconych przez te jednostki wpływów z abonamentu. Łącznie jest to blisko 3 mld zł".

Tymczasem jeszcze we wtorek, po posiedzeniu rządu, premier Donald Tusk przekonywał, że dodatkowych pieniędzy dla mediów publicznych nie będzie. Polityk powiedział, że TVP czekają bardzo poważne oszczędności. – Nie ma żadnego powodu, żeby te miliardy, które chcemy przeznaczyć, tak jak w przypadku zdrowia, my zwiększamy dotacje, w sumie biorąc pod uwagę wartości ze składki i naszej dotacji, będziemy wydawali na zdrowie o 27 mld zł więcej niż w tym roku, który mija i nie zmieniam opinii. Nie ma żadnego powodu, żeby TVP kosztowała miliardy złotych polskiego podatnika. Takie media publiczne, jakie są w tej chwili, w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika. Więc my jesteśmy przygotowani na ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji. Na razie nie przewidujemy pieniędzy dla mediów publicznych – oznajmił premier.

Nowe porządki Sienkiewicza

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

Czytaj też:

Rewolucja w programach rozrywkowych TVP. "Zmiany prowadzących jeszcze w styczniu"Czytaj też:

Ochroniarze nie wpuścili Ogórek do TVP. "Wciąż jestem w grafiku"