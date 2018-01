Pawłowicz poprawia Gowina. "No dobrze, jest Pan ładny, ale raczej prezes Kaczyński. Nie per Kaczyński"

Pojawienie się posłanki PiS Krystyny Pawłowicz na Twitterze było wydarzeniem, które odbiło się głośnym echem. Nie bez przyczyny, ponieważ parlamentarzystka znana jest z wyrazistych wpisów w mediach społecznościowych. W najnowszym tweecie Pawłowicz zwraca uwagę wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi na to, jak wypowiada się on o politykach obozu rządowego. I czyni to... w swoim stylu.