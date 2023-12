Świąteczne życzenia Bodnara. "Niech nowy rok będzie rokiem poszanowania praworządności"

– Szanowni państwo, drodzy obywatele. Z okazji nadchodzących świąt chciałbym państwu życzyć wszelkiej pomyślności. Niech ten nowy rok będzie dla nas rokiem szanowania zasady praworządności, wartości konstytucyjnych oraz respektowania praw i wolności obywatelskich – mówi szef MS na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Jako minister sprawiedliwości będę robił wszystko co w mojej mocy, aby tak się stało. I spędzając te święta w gronie najbliższych pomyślmy o tym, że ten 2024 rok będzie upływał właśnie pod tym znakiem firmowym, jakim jest przestrzeganie konstytucji – tak swoje życzenia kończy minister Bodnar.

twitter

Bodnar szefem MS i prokuratorem generalnym. Tusk: Jest niezależny z natury

Adam Bodnar został ministrem sprawiedliwości oraz prokuratorem generalnym w rządzie Donalda Tuska. – Ministrem sprawiedliwości będzie prof. Adam Bodnar. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważny to będzie resort. Jak wielka praca przed nami wszystkimi, ministrem Bodnarem. Musimy naprawdę odbudować coś, co zostało zrujnowane. Państwo prawa, ze wszystkimi instytucjonalnymi aspektami. Spędziliśmy wiele godzin z panem Bodnarem, w jaki sposób szybko i bezwzględnie przywrócić rządy prawa w Polsce – mówił szef PO podczas expose w Sejmie.

– Pan prof. Bodnar dostał propozycję objęcia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ponieważ nie należy do żadnej partii. Jest niezależny z natury. Wy zlikwidowaliście niezależną prokuraturę. My ją przywracamy. Gwarantem tego, że prokuratura generalna, chociaż w rękach ministra – w związku z waszą ustawą – będzie prokuraturą niezależną, także od partii rządzących, ale będzie działała w sposób szybki tak, gdzie to jest uzasadnione – przekonywał premier Tusk.

Czytaj też:

TSUE: Skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN nie jest niezawisłym sądemCzytaj też:

KRS o uchwale Sejmu. "Takich rozwiązań nie stosowano nawet w czasie okupacji niemieckiej"