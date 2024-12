Ziobro o Tusku: Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chce mnie pozwać, proszę bardzo

Ziobro nazwał Tuska "przestępcą" w wywiadzie dla TV Republika. – Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chce mnie pozywać, to proszę bardzo. Mówię to też jako prokurator generalny. Przez dziesięć lat w okresie wolnej Polski pełniłem ten urząd, więc zdaję sobie sprawę z tego, co to znaczy popełniać przestępstwo – tłumaczył.

Według niego Tusk "sparaliżował w drodze przestępstwa działania organów ścigania, które miały na celu wyjaśnić m.in. jego odpowiedzialność za przejęcie – nielegalne, kryminalne telewizji publicznej".

– Zrobił to w ten sposób, że z użyciem przemocy i siły państwowej odsunął od wykonywania obowiązków legalnego prokuratora krajowego. Zrobił to poza procedurami prawnymi przewidzianymi w ustawach, po to aby storpedować śledztwa, które są dla niego i jego środowiska niewygodne i po to, aby wykorzystywać prokuraturę w rozgrywce politycznej z oponentami politycznymi – przekonywał były szef MS.

Ziobro zawiadamia prokuraturę ws. Tuska i Bodnara. "Zorganizowana grupa przestępcza"

– Nawet jeżeli byłyby podstawy do prowadzenia postępowań w stosunku do przedstawicieli opozycji, to ta sytuacja zawsze będzie nie tylko rzucać cień, ale stawiać poważne znaki zapytania i kwestionować działania prokuratury Tuska – dodał.

Przyznał, że "afery zdarzają się się wszędzie, nieuczciwi ludzie zdarzają się wszędzie, ale na tym polega istota państwa prawa, że trzeba je uczciwie wyjaśniać, a nie za pomocą popełniania kolejnych przestępstw kryminalnych, albo poprzez wykorzystywanie siły prokuratury do tego, żeby tworzyć fałszywe dowody i kogoś wrabiać w coś, co nie miało miejsca".

Ziobro poinformował, że składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wobec "szefa zorganizowanej grupy przestępczej Donalda Tuska, członka tej grupy Adama Bodnara" oraz wobec innych współpracujących z nimi osób.

