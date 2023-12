Wracają flagowe programy informacyjne TVP. Kto będzie nimi zarządzał?

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę 20 grudnia prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji.

Zmiany w mediach publicznych. "Nowy prezes" wskazuje nazwiska

Tomasz Sygut, wskazany przez Bartłomieja Sienkiewicza jako nowy szef TVP, wysłał w piątek maila do pracowników. Napisał w nim m.in., że "w wielu jednostkach na swoich stanowiskach pozostały osoby powołane wcześniej, co jest najlepszym dowodem na to, że nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej".

"Bardzo się cieszę, że do naszej telewizyjnej drużyny dołączył Jakub Kwiatkowski, który będzie odpowiadał za TVP Sport. Na swoje miejsce wraca też człowiek legenda, czyli Dariusz Szpakowski. Przyjście kolejnych osób jest kwestią najbliższych dni" – przekazał.

"Za nami pierwsze wydanie programu "19.30", głównego serwisu informacyjnego TVP. (...) W kolejnych dniach przywrócimy "Teleexpress", gdzie po latach znów przywita naszych widzów Maciej Orłoś oraz "Panoramę"" – poinformował.

Do TVP wracają "Panorama" i "Teleexpress". Widomo, kto nimi pokieruje

Nowe kierownictwo nadawcy publicznego przygotowuje się do wznowienia emisji kolejnych programów informacyjnych. Z listu, do którego treści dotarł portal Wirtualnemedia.pl, wynika, szefową "Teleexpressu" ma być natomiast Danuta Dobrzyńska, a kolei "Panoramą" będzie zarządzał Jarosław Kulczycki.

"Wiem, że za programy informacyjne odpowiadają zawodowcy i najlepsi specjaliści na rynku – szef TAI Grzegorz Sajór (26 lat w TVP), wicedyrektorzy TAI Paweł Moskalewicz i Jan Ciszecki, Paweł Płuska ("19.30"), Danuta Dobrzyńska ("Teleexpress") oraz Jarosław Kulczycki ("Panorama"). Są gwarantami jakości, rzetelności i po prostu przyzwoitości. Bo cytując klasyka wiadomości będą dobre lub złe, ale zawsze prawdziwe" – napisał Sygut.

