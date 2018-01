Jan Ziobro do Adama Małysza: Niech mnie pan nie straszy!; Małysz odpowiada: Paranoja, cyrk, dziecinada

Jan Ziobro to młody sportowiec, który niedawno ogłosił, że kończy z karierą skoczka, twierdząc, że w Polskim Związku Narciarskim panuje zmowa, która ma na celu zniszczenie jego kariery. Od czasu zawieszenia kariery Ziobro umieszcza w Internecie filmiki, w których prezentuje swoją wizję wydarzeń.

W ostatnim nagraniu Ziobro zwrócił siębezpośrednio do Adama Małysza.

– Panie Adamie, Pan jest dyrektorem w PZN, Pan za coś bierze tam pieniądze. Mam prośbę do Pana, niech Pan poda listę nazwisk ludzi, którzy próbowali mnie przez dwa lata zniszczyć. To bardziej przystawało Panu, bo to leży w Pana gestii by się rozprawić z nieuczciwymi ludźmi. Panie Adamie, niech Pan nie straszy tak jak ostatni Pan straszył w mediach, bo nie powiedziałem jeszcze wszystkiego. Dopiero jak zacznę mówić, to może się robić bardzo nieprzyjemnie niektórym ludziom z otoczenia – mówił Ziobro.

"Uważam, że to paranoja"

Na reakcję Małysza nie trzeba było czekać. Dyrektor PZN zapowiedział, że nie ma zamiaru brać udziału w „błazenadzie” Ziobry i nie będzie kontynuował tej dyskusji za pośrednictwem mediów. Na koniec Małysza zaapelował do młodego sportowca, aby ten, jeżeli posiada jakieś informacje, upublicznił je w końcu.

„W związku z kolejnym filmikiem i wywołaniem mnie do tablicy przez Jana Ziobro informuję, że nie będę więcej brał udziału w jego błazenadzie i wypowiadał się na jego temat w internecie czy za pośrednictwem mediów. Takie załatwianie sprawy uważam za dziecinadę. Jeśli Jan chce ten swój serial emitować, proszę bardzo. Niech puszcza kolejne odcinki. Ale uważam, że to paranoja. Zamiast odstawiać cyrk, niech raz powie wprost, kto go dyskryminuje oraz poniża i utnie te spekulacje. Jeśli nie chce zrobić tego publicznie, niech opowie wszystko komuś, komu ufa, by prawda wyszła na jaw i można było zrobić z tym porządek” – napisał Małysz na Facebooku.