Dziś rusza "Teleexpress". Maciej Orłoś pokazał zdjęcie z nowego studia

Tomasz Sygut, wskazany przez Bartłomieja Sienkiewicza jako nowy szef TVP, miał wysłać pod koniec grudnia 2023 roku maila do pracowników. Napisał w nim m.in., że "w wielu jednostkach na swoich stanowiskach pozostały osoby powołane wcześniej, co jest najlepszym dowodem na to, że nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej".

"Za nami pierwsze wydanie programu "19.30", głównego serwisu informacyjnego TVP. (...) W kolejnych dniach przywrócimy "Teleexpress", gdzie po latach znów przywita naszych widzów Maciej Orłoś oraz "Panoramę"" – przekazał.

"Teleexpress" wraca do TVP

Jak zapowiedział niedawno, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór, "Teleexpres" widzowie TVP zobaczą już niedługo, ale na "Panoramę" będzie trzeba jeszcze poczekać.

– Wystartowaliśmy właśnie z TVP Info. Chciałbym w następnej kolejności ruszyć jak najszybciej z "Teleexpressem". Studio do nadawania programu już jest. Teraz pojawia się kwestia przygotowania newsroomu. Myślę, że może pod koniec pierwszego tygodnia Nowego Roku uda się rozpocząć nadawanie na nowo "Teleexpressu" – stwierdził.

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska nie zamierza dalej współpracować z Rafałem Patyrą. Dziennikarz nie znalazł się w gronie prowadzących "Teleexpress". Nową wersję programu mają prowadzić Maciej Orłoś i Aleksandra Kostrzewska, którzy wracają po latach do TVP.

Maciej Orłoś publikuje zdjęcie ze studia. "To nie jest fotomontaż"

3 stycznia Orłoś opublikował wpis na platformie X (dawniej Twitter). Ogłosił w nim, że "Teleexpress" wraca na antenę TVP1 po dwutygodniowej przerwie. Dowiedzieliśmy się również, że nowe wydanie z jego udziałem zostanie wyemitowane 4 stycznia o godzinie 17:00. Dziennikarz zniknął z Telewizji Polskiej prawie 8 lat temu.

Orłoś opublikował też zdjęcie z nowego studia, zrobione w czasie prób do nowej odsłony programu.

"To nie jest fotomontaż. Dziś próby, jutro o 17:00 pierwszy po przerwie "Teleexpress". Do zobaczenia" – napisał.

twitterCzytaj też:

Tomasz Kammel znika z TVP. Wyleciał z PolskiCzytaj też:

Znana dziennikarka wróciła do TVP Info. Przez lata walczyła z PiS w sądzie