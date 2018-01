Gryfice: Próba włamania do biura posła PiS

Jak podało Radio Szczecin, sprawca próbując włamać się do biura uszkodził zamek i drzwi. Na miejscu, w budynku przy ul. Wojska Polskiego, jest już policja oraz pracownicy biura. Funkcjonariusze wszczęli już dochodzenie w sprawie.

– Wygląda to tak, jakby ktoś próbował podważyć drzwi, wyciągnąć je z futryny, po czym wejść do środka – mówi cytowana przez Radio Szczecin przewodnicząca PiS w Gryficach, Katarzyna Dyczyńska. – W czwartek mieliśmy odbyć spotkanie w biurze posła Jacha w Gryficach, ale przy próbie wejścia do biura okazało się, że nie da się otworzyć drzwi - powiedziała Dyczyńska. Zauważyliśmy, że futryna drzwi jest poobijana, a na dole widoczne są ślady próby ich podważenia – dodaje.