"Nie jestem żoną Jacka Dubois". Nerwowo na konferencji prasowej wiceminister

– Dlaczego pani minister nie jest przedstawiana także z drugim członem nazwiska? To może sposób na ukrycie powiązań rodzinnych? I jak pani odpowie na pytania posła Michała Wosia, który mówi o konflikcie interesów. Pani nadzoruje więziennictwo. Jak to wpływa na biznes pani męża, zarabiającego również na osadzonych w areszcie? Przecież Jacek Dubois, czyli pani mąż, to pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w sprawie afery gruntowej – zapytał Adrian Borecki z Telewizji Republika podczas środowej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart.

– Jacek Dubois nie jest moim mężem – odparła polityk. – Nie ma żadnych powiązań rodzinnych? – dopytywał dziennikarz. – Jacek Dubois nie jest moim mężem. Kropka – podsumowała Ejchart. Chwilę później wiceminister potwierdziła, że mec. Jacek Dubois to jej były mąż.

– Prosimy o niezadawanie pytań w dziedzinach prywatnych – uciął prowadzący briefing prasowy.

Wiceminister sprawiedliwości to żona znanego mecenasa? "Konflikt interesów"

W ubiegłym tygodniu zaczęły pojawiać się pytania dot. powiązań rodzinnych wiceminister. "Pani Min. Maria Ejchart-Dubois jest Pani żoną mec. J. Dubois? Konflikt interesów przy sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to jedno, ale Pani nadzoruje więziennictwo. Jak to wpływa na biznes pana Jacka Dubois, zarabiającego też na osadzonych w aresztach?" – pyta na portalu X Michał Woś. Poseł klubu PiS dodał: "Interpelacja już złożona".

Polityk zwrócił uwagę, że ze strony internetowej resortu sprawiedliwości zniknął drugi człon nazwiska wiceminister – Dubois. Zmiana ta jest widoczna w trybie śledzenia zmian.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Wolne Sądy

Jak czytamy na stronie MS, Ejchart-Dubois jest prawnikiem, specjalizuje się w problematyce związanej z prawami człowieka, a obszarem jej szczególnego zainteresowania są prawa osób pozbawionych wolności. Od 2003 roku w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka koordynuje program "Niewinność", który monitoruje przypadki pomyłek sądowych oraz wspiera osoby niesłusznie skazane.

"Była członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz współprzewodniczącą Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Jest polską członkinią European Innocence Network, organizacji zrzeszającej europejskie programy zajmujące się problemem niesłusznych skazań" – wskazano w jej biogramie.

"Jest autorką lub współautorką wielu publikacji, w tym monografii naukowej pt. 'Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara' (wspólnie z Marią Niełaczną i Andrzejem Rzeplińskim). W 2015 roku została prezeską Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest również współzałożycielką inicjatywy obywatelskiej Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS" – zaznaczono.

