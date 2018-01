Sumliński do senatorów: Miejcie cywilną odwagę przyznać się publicznie, jak głosowaliście

"Hipokryzja bez granic – czyli kolejna kasta uprzywilejowanych" – tymi słowami Sumliński zaczyna swój wpis na portalu społecznościowym, w którym odnosi się do dzisiejszego głosowania w Senacie ws. senatora PiS Stanisława Koguta, które określa jako "skandaliczne" i "obrzydliwe". Dziennikarz pisze wprost, że tym razem to senatorowie uznali sami siebie za uprzywilejowaną kastę.

W dalszej części swojego wpisu Wojciech Sumliński zwraca się z apelem do polityków, którzy wybronili dziś Koguta. "Do tych wszystkich panów i pań z Senatu – bez względu na ich barwy polityczne – którzy zapomnieli, że dostali władzę, by służyć, a nie naigrywać się z ludzi stawiając siebie i kolegów ponad prawem, kieruję apel: skoro zagłosowaliście jak zagłosowaliście, miejcie cywilną odwagę przyznać się publicznie do swojego wyboru - tak, by z kolei wasi wyborcy mogli rozliczyć was z dokonanych wyborów". "To jasny, prosty i uczciwy układ. Inaczej, skrywając się za tajnością głosowania, w moich oczach zachowacie się, niczym zwyczajni hipokryci i tchórze" – dodaje.