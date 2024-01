Prezydent: Ks. Isakowicz-Zaleski pozostawił świadectwo miłości Kościoła i Ojczyzny

W środę i w czwartek w małopolskich Radwanowicach zorganizowano uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. List od pary prezydenckiej do uczestników uroczystości odczytał doradca prezydenta RP Andrzej Waśko.

"To było dzieło jego życia"

Poniżej treść listu prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy:

"Modlitwą i serdecznym wspomnieniem żegnamy dzisiaj Kapłana bez reszty oddanego służbie Bogu i bliźnim – duszpasterza, społecznika, publicystę, poetę i dokumentalistę, niestrudzonego opiekuna i orędownika osób najbardziej potrzebujących, skrzywdzonych i opuszczonych. Ksiądz Tadeusz Isakowicz–Zaleski pozostawił nieprzemijające świadectwo miłości Kościoła i Ojczyzny – miłości wyrażanej słowem i czynem, gotowej do poświęceń, ale i wymagającej.

Swoje powołanie kapłańskie realizował jako wychowawca i współpracownik ludzi sumienia. Już podczas studiów w seminarium duchownym włączył się w działalność opozycyjną. Redagował i kolportował wydawnictwa drugiego obiegu, był związany ze Studenckim Komitetem Solidarności, a następnie NSZZ „Solidarność” – także po ogłoszeniu stanu wojennego, kiedy niósł duchową posługę i pomoc prześladowanym. Zaangażowanie to przypłacił licznymi szykanami i dwukrotnym ciężkim pobiciem przez funkcjonariuszy SB. Dumny z ormiańskich korzeni, Ksiądz Isakowicz–Zaleski pełnił posługę duszpasterza katolickich Ormian w archidiecezji krakowskiej, a następnie w całej południowej Polsce. Był proboszczem gliwickiej parafii ormiańskokatolickiej św. Grzegorza Oświeciciela i przedstawicielem mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W pełni zasłużył na miano kustosza pamięci narodowej – jako potomek lwowian oraz działacz środowisk kresowian, który wiele troski poświęcał upamiętnieniu ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Był także współorganizatorem i uczestnikiem konwojów humanitarnych do krajów byłej Jugosławii, do Czeczenii, Albanii i Ukrainy. W ostatnich latach angażował się bardzo w pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym w Polsce.



Jednak Jego dziełem życia i największą pasją stała się pomoc niepełnosprawnym oraz działalność na rzecz ich społecznej integracji. Ksiądz Isakowicz–Zaleski był członkiem i krzewicielem Ruchu „Wiara i Światło”, skupiającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich bliskich i osoby wspierające. Znalazł się też wśród trojga założycieli Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach. Był ofiarnym, kochającym ojcem dla podopiecznych Fundacji oraz oparciem i autorytetem dla jej pracowników i darczyńców. Przez blisko 35 lat prezesury Księdza Isakowicza–Zaleskiego Fundacja wspaniale się rozwinęła: obecnie prowadzi blisko 40 placówek, w których ponad tysiąc osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi doświadcza szacunku, życzliwej uwagi i pomocy, także w ramach wielu integracyjnych imprez cyklicznych.

Ufamy, że owocna posługa Księdza Tadeusza wśród potrzebujących zyska najpiękniejszy pomnik, jakim będą dokonania Jego naśladowców, a także hojną nagrodę w wieczności. Najbliższym, Przyjaciołom, Współpracownikom i Podopiecznym Zmarłego przekazujemy wyrazy serdecznego współczucia. Świeć, Panie, nad Jego duszą!".

