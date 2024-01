Radwanowice: Trwają uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Nabożeństwu przewodniczy bp Damian Muskus OFM. W radwanowickiej świątyni zgromadzili się m.in. przedstawiciele "Solidarności", dyrektor krakowskiego IPN Filip Musiał, Anna Dymna, przyjaciele i bliscy kapłana. – Ks. Tadeusz wybrał trudną drogę życia. Była to droga dotykania ran. Może czasem robił to nieostrożnie i nie zawsze potrafił je uleczyć, ale pokazywał je światu, nie godząc się na prowizoryczne opatrunki – mówił bp Muskus podczas homilii. – Wielu wolałoby omijać szerokim łukiem nierozwiązane problemy z przeszłości Kościoła i Polski, ale on nie potrafił milczeć, nie umiał zejść z drogi. Płacił za to ogromną cenę samotności i niezrozumienia – dodał.

Po Mszy św. nastąpią egzekwie w obrządku ormiańskim. Założyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta, duszpasterz Ormian w Polsce spocznie na cmentarzu parafialnym w Rudawie, w pobliżu grobu Zofii Tetelowskiej, która przekazała na rzecz utworzenia Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach cały swój majątek, budynki i grunty, na których mieści się dziś fundacja.

Zamiast kwiatów, datki dla potrzebujących

Fundacja im. Brata Alberta prosi, by – zgodnie z wolą ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego – zamiast kwiatów przekazać datki na rzecz jej podopiecznych. Są one zbierane w czasie uroczystości do specjalnie oznaczonych puszek przed kościołami w Radwanowicach i Rudawie oraz na cmentarzu. Można również wpisywać się do ksiąg kondolencyjnych wyłożonych w punkcie informacyjnym przy Dworze w Radwanowicach i w kościele w Rudawie.

Kościół w Radwanowicach nie mieści wszystkich uczestników uroczystości żałobnych, dlatego na zewnątrz ustawiony został telebim pozwalający na śledzenie Mszy św. Drugi telebim stoi niedaleko cmentarza.

Uroczystości pożegnalne rozpoczęły się w środę. Przez cały dzień przy trumnie ks. Isakowicza-Zaleskiego w kościele św. Brata Alberta w Radwanowicach modlili się przedstawiciele i podopieczni domów fundacji z całej Polski. Mszy św. przewodniczył bp Roman Pindel.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł 9 stycznia po ciężkiej chorobie w szpitalu w Chrzanowie. Miał 67 lat. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar złożył do Kancelarii Prezydenta RP wniosek o pośmiertne nadanie duchownemu najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego.

Czytaj też:

Order Orła Białego dla ks. Isakowicza-Zaleskiego. Prezydent otrzymał wniosek