Listy od czytelników

„OZE destabilizują system”, rozmowa z prof. dr. hab. inż. Władysławem Mielczarskim, „DRz” nr 1/2024

Profesor Władysław Mielczarski w rozmowie z Tomaszem Cukiernikiem w sposób klarowny i przekonujący wyjaśnił fatalne skutki tzw. transformacji energetycznej. Ten podstawowy dla przyszłości gospodarki i państwa problem jest od lat tematem publicznej debaty i licznych publikacji. Zwracam tu uwagę na aktywność Guillaume Pitrona, francuskiego eksperta Komisji Europejskiej. [...] Największą wartością publikacji G. Pitrona jest to, że ujawnia on bardzo kosztowne i bolesne dla matki Ziemi konsekwencje wielkich, powszechnie uważanych za „ekologiczne” przedsięwzięć, takich jak transformacja energetyczna. Szanowni Państwo: sprzecznej z interesem Polski „transformacji energetycznej” powinniśmy się przeciwstawić z powodów ekonomicznych itechnicznych wskazanych w opublikowanej rozmowie, ale nie one są powodem absurdalności całego programu, który teraz wydaje się „najświętszym” celem Unii Europejskiej i rządów wszystkich „postępowych” państw.